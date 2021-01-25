Кипр открывает границу для украинских туристов

Послабления для 56 стран, включая и Украину, начинаются уже с 1 февраля. А не позднее 1 марта граница будет открыта полностью.

Если турист заразится COVID-19, то оплату лечения берет на себя Кипр

Республика Кипр стала первым государством в Евросоюзе, которая собирается разрешить въезд на свою территорию туристам из Украины после полного закрытия границ во время второй COVID-волны, пишет Европейская правда со ссылкой на министерство туризма Кипра.

Под открытие границ подпадают 56 стран - государства ЕС и Европейской экономической зоны; государства из совместного "зеленого списка" ЕС с низким уровнем заболеваемости, а также независимо от их текущего эпидемического состояния Украина, РФ, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Сейчас иностранец, въезжая в страну, должен две недели находиться на изоляции.

Карантинные ограничения для граждан 56 стран будут постепенно снимать с 1 февраля. Власти Кипра обещают, что не позднее 1 марта граница для туристов из Украины будет открыта.

В зависимости от эпидемической ситуации в нашей стране к украинцам будут разные требования. Например, если страна подпадает под определение "красной" зоны, то от украинских туристов будут требовать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. За оба теста платит путешественник.

Если же турист заразится коронавирусом, то оплату лечения берет на себя правительство Кипра.

"В частности, правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, напитки и лекарства", - говорится в сообщении министерства туризма.

До этого стало известно, что за 2020 год более 11 млн украинцев выезжали за границу.

Напомним, Шри-Ланка открыла границы для иностранцев.

