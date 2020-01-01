В Китае при обвале погибли десять шахтеров

Обвал случился на золотом руднике в 240 метрах от входа под землю и нарушил все коммуникации.

В Китае десять шахтеров погибли из-за обвала на золотом руднике

В провинции Шаньдун в Китае десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте 10 января. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР в понедельник, 25 января.

"К этому времени в результате инцидента на золотом руднике в Хушань из 22 шахтеров, оказавшихся заблокированными, 11 выжили, 10 погибли, одного еще ищут", - сказано в сообщение.

Инцидент произошел в строящейся шахте в уезде Цися в провинции Шаньдун. По время строительства прогремел взрыв, спровоцировавший обвал в 240 метрах от входа под землю и нарушивший все коммуникации. Только 17 января спасатели смогли пробурить в породе тоннель, через который начали просовывать металлическую проволоку. Они услышали стук и почувствовали, что проволоку кто-то дергает. В итоге из-под земли вытащили 11 шахтеров спустя две недели после взрыва.

Напомним, что ранее в Пакистане под обвал попал пассажирский автобус, все погибли. Автобус с пассажирами направлялся из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду.

Также сообщалось, что в Конго 50 человек погибли при обрушении шахты. Причиной обвала шахты стали проливные дожди, заявили в местной неправительственной организации.

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