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Путин о протестах: Только в рамках закона

Комментариев: 4
Россияне имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона, заявил президент России.
Путин прокомментировал протесты и фильм Навального
Путин прокомментировал протесты и фильм Навального

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся 23 января протесты в поддержку Алексея Навального, пишет ТАСС в понедельник, 25 января.

"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал он.

Путин привел примеры из истории, когда незаконные действия приводили к раскачке общества и серьезным последствиям.

Также он назвал недопустимым вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. "Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних", - сказал Путин, отметив, что "террористы так поступают", когда "впереди себя гонят женщин и детей".

Кроме того, Путин заявил, что ответственные политики не могут использовать для достижения своих целей незаконные акции.

"Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона", - сказал он.

Президент России также прокомментировал фильм Навального "Дворец Путина".

"Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!" - сказал он.

Путин добавил, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". "Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал он. 

Напомним, в акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек, агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысяч человек - рекордное число для РФ. Большинство задержанных уже отпустили.

 

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Теги: Россия, Путин, протесты, Навальный, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Blackdzhack    25.01.2021, 16:10
Оценка:  +15
Blackdzhack
А кто кричал, что мы будем стоять за женщинами и детьми, а вы попробуйте только выстрелить??? Как Крым отжал, не помнишь??? Бархотка бабуина
WTF2wtf    25.01.2021, 16:05
Оценка:  +18
WTF2wtf
Хyйло контуженое
Евгенич    25.01.2021, 15:40
Оценка:  +8
Евгенич
Ничего нового и удивительного. Самая банальная и циничная реакция: не мое это, все враки. Кто бы сомневался?
Р_И_К    25.01.2021, 15:37
Оценка:  +14
Р_И_К
От если бы против пяндосов протестовали - тогда можно
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