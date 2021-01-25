В ЕС предложили новые требования въезда из-за новых COVID-штаммов
Европейская комиссия (ЕК) предложила новые правила въезда на территории государств-членов из-за новых мутаций коронавирусной инфекции, пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.
Так, согласно предложению, в странах ЕС должны требовать от приезжающих перед посадкой в самолет отрицательный ПЦР-тест, который следует сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.
Если путешественник является гражданином или резидентом Евросоюза, то он сможет сделать тест, прибыв в страну назначения.
После обязательного тестирования ЕК предлагает отправлять приезжих на самоизоляцию, после чего следует сделать еще один тест.
От требования предоставить негативный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также от специалистов прозвучало предложение о разработке совместной формы для отслеживания местонахождения граждан, въехавших в страну (Passenger Locator Form).
Предложение Еврокомиссии должно поступить на рассмотрение совета ЕС.
Ранее сообщалось, что в ЕК предложили уравнять сертификат вакцинации с тестом на COVID-19.
Напомним, в ЕС массово жалуются на доставку вакцин Pfizer. Компания со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу из-за реорганизации производства.
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