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21-летний украинец устроил пьяное ДТП на кладбище в Польше

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Парень снес 9 могил.
21-летний украинец устроил пьяное ДТП на кладбище в Польше
21-летний украинец устроил пьяное ДТП на кладбище в Польше
Полиция Польши / Facebook

21-летний украинец устроил пьяное ДТП в Польше. Он не справился с управлением и въехал в кладбище. Подробности передает местная полиция.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в городе Вронки. 21-летний парень находился за рулем Volkswagen Passat. Во время движения он протаранил забор кладбища и въехал на его территорию. В результате аварии было повреждено 9 могил.

Польские правоохранители с помощью теста установили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови нашли 1,2 промилле алкоголя.

Фото с места аварии
Фото с места аварии
Полиция Польши / Facebook

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Как бы то ни было, парня задержали, а его автомобиль был конфискован. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве автобус сбил пешехода на “зебре“.

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Теги: Польша, ДТП, авария, украинец, алкоголь, могила, кладбище
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