В России анонсировали новые акции протеста

Протесты состоятся 31 января, потому что 2 февраля состоится судебное заседание по делу Навального.

В России пройдут новые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они состоятся в ближайшее воскресенье, 31 января. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в Twitter в понедельник, 25 января.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость. Все подробности сегодня позже", – написал он.

По его словам, протесты состоятся 31 января, потому что 2 февраля состоится судебное заседание по делу Навального.

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду – мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", – написал Волков.

Напомним, в протестной акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысячи человек – рекордное число для России. Большинство задержанных уже отпустили.

Сегодня президент России Владимир Путин прокомментировал протесты в поддержку Алексея Навального, а также фильм оппозиционера под названием "Дворец Путина".

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