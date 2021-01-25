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В Стамбуле мужчина с ножом ранил трех россиян

Комментариев: 3
На россиян, по предварительным данным, напал сборщик мусора. Пострадавшие госпитализированы.

В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян, сообщает в понедельник, 25 января, РИА Новости со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировали камера наблюдения.

"Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Его ищут.

Напомним, недавно в Париже был избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников.

Позже появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

 

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Теги: Турция, россияне, нападение, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BOOTSMANN    25.01.2021, 17:15
Оценка:  +7
BOOTSMANN
Наверняка по привычке свинячили, вот мусорщик на свиней и осерчал.
Стр    25.01.2021, 16:40
Оценка:  +7
Стр
Молодчага !!!
Брюква_и_Клюква    25.01.2021, 16:28
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Видимо, мокши пытались украсть его мусор
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