Без угрозы Путину. Пресса Запада о протестах в РФ

Мир следит за протестами в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального и размышляет над тем, какие последствия они могут иметь для Кремля.

В России прошли рекордные за последние годы протесты. По всей стране люди вышли в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители проводили жесткие задержания.

За протестами в РФ следил весь мир.

Корреспондент.net собрал публикации западной прессы по поводу акций в РФ.

Демонстрантыосмелели– The New York Times

Издание отмечает, что хотя протесты и не представляет прямой угрозы Путину, но "показывают масштаб усталости от стагнирующего и изъеденного коррупцией политического порядка, который Путин возглавляет уже два десятилетия".

Газета отмечает, что судя по разошедшимся в сети роликам, где протестующие оказывают неповиновение правоохранителям, выкрикивая лозунги и бросая снежками в автомобили спецсил, видно, что демонстранты в России осмелели.

Само по себе присутствие большого количества полицейских и военнослужащих на улицах, показывает, как нервозно воспринимает Кремль любое отклонение в имидже Путина, которого в государственных СМИ рисуют чуть ли не как божественным промыслом поставленного верховного лидера, отмечают журналисты издания.

Но действительно ли Навальный представляет угрозу путинскому правлению? - задают вопрос авторы публикации. Проведенный в ноябре 2020 года опрос "Левада-центра" показал, что лишь 2% назвали Навального в качестве своего кандидата номер один, если бы президентские выборы случились в следующее воскресенье, тогда как Путина назвали 55% опрошенных.

Путин бы наверняка выиграл выборы у Навального, если бы тому разрешено было баллотироваться, полагает издание. Однако Навальному не то что не разрешено, его имя даже не произносится. И все же опросы показывают, что оппозиция Путину сильна в среде профессионалов и у среднего класса, особенно в Москве, и говорят о том, что примерно треть жителей столицы не поддерживают власти.

Кремль без связи с молодежью - Washington Post

Издание обращает внимание на новое поколение россиян, в том числе популярных в сети блоггеров, которых, судя по участию в протестах, уже не устраивает старая российская власть.

"Отсутствие связи между Кремлем и российскими инфлюенсерамы только подчеркивает проблему Путина, который не может наладить контакт за рамками своей устаревшей консервативной базы с молодыми российскими горожанами, стремящихся жить в современном мире", - пишет Washington Post.

Неслыханная ранее поддержка в адрес Навального со стороны различных российских селебрити и инфлюенсеров, таких как Юрий Дудь, не может не представлять огромной головной боли для Кремля, полагает политолог Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

"Нынешнее молодое поколение более радикальное, чем прежние. Они хотят жить в модернизированной России, не в старомодной, традиционной России. Это поколение родилось при Путине и по-прежнему живет при Путине. Для них Навальный более вдохновляющая персоналия, если они сравнят Навального, как патриотически ориентированную личность, вернувшуюся в Россию, с Путиным, который гораздо старше и гораздо более старомоден", - полагает российский политолог.

Tik-Tok восстание - Der Spiegel

Школьники снимают со стен портреты Путина, подростки позируют в президентской резиденции: такими видео сторонники Навального набирают в TikTok миллионы просмотров и мобилизуют людей для протестов.

“Окажется ли Кремль в интернете в оборонительной позиции?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

После ареста оппозиционера Алексея Навального и публикации его нового разоблачительного фильма TikTok заполнили видео о Навальном. Они набрали около 800 млн просмотров, одни лишь хэштеги #свободаНавальному и #23января просмотрены около 300 млн раз.

По хэштегам можно найти забавные видео: например, как одна молодая россиянка объясняет, что следует сказать на английском и, главное, каким должно быть правильное произношение, чтобы выдать себя за американца в случае задержания органами безопасности. Это видео понравилось более чем полумиллиону пользователей.

EPA Протесты в России

Но есть и серьезные публикации: призывы выходить на улицу, протестовать против незаконного, по мнению юристов, ареста Навального; призывы больше не молчать, не бояться. Послание, которое неоднократно повторял после своего возвращения в Россию Навальный.

"Долгое время TikTok и в России был прежде всего развлекательным приложением, но теперь за несколько дней он превратился в место политической борьбы", - указывает издание.

Борьба ведется за влияние и количество просмотров - и для Кремля ситуация выглядит менее благоприятной. Хэштег #противНавального насчитывает сейчас лишь около 43 млн просмотров, #ВладимирПутин - 180 млн.

В последнее время прокремлевские блогеры усиленно публиковали посты, в которых порой почти одинаковыми формулировками они критиковали Навального. В соцсетях распространялись сообщения о том, что за негативные видео о Навальном платят 150 тыс. рублей.

Эхо Беларуси – Financial Times

Британское издание сравнивает протесты в России и Беларуси

"Митинг, собравший примерно 40 тысяч человек в Москве и тысячи других еще в 110 городах страны, не просто имел привкус Минска - внезапный всплеск антиправительственных настроений всего в нескольких минутах ходьбы от Кремля поставил Россию в такое же затруднительное положение, что и Лукашенко", - говорится в статье.

По словам Алексея Захарова, который руководил волонтерами группы мониторинга при проведении 359 интервью в Москве, 42% присутствовавших на митинге никогда раньше не участвовали в акциях протеста, при этом почти половина из них составляли женщины.

"Один аспект, общий с Беларусью заключается в том, что, как вы видите, на улицы выходят молодые люди, и это дает прилив энергии и энтузиазма, - говорит Филип Уорман, управляющий директор GPW, фирмы, занимающейся политическими рисками. - Этим молодым людям уже все равно, и это медленно подрывает коллективную национальную готовность к статусу-кво, ностальгии и стабильности".