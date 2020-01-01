Си Цзиньпин рассказал, как Китай помог бороться с пандемией

Китай предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 странам и 13 международным организациям, заявил глава КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в понедельник, 25 января, рассказал о том, что пандемия коронавируса спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, а также о том, как Китай помогает справиться с COVID-19.

Одной из самых важных задач сейчас он назвал усиление координирования макроэкономической политики.

По словам китайского лидера, культурные и социально-экономические различия между странами - проблема, которую можно решить благодаря совместным усилиям руководства всех заинтересованных государств, проводящих недискриминационную и толерантную политику.

Как он уточнил, необходимо избегать ситуаций, когда какое-либо отдельное государство под лозунгом международной кооперации пытается манипулировать другими странами, в одностороннем порядке продвигая свои интересы на мировой арене.

Си Цзиньпин отметил, что страны потратили триллионы долларов на меры в поддержку экономики, но несмотря на это, в мире экономическая ситуация по-прежнему нестабильная.

"Китай к настоящему времени предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 странам и 13 международным организациям, отправил 36 медицинских экспертных групп в нуждающиеся страны, активно поддерживая и участвуя в международном сотрудничестве по вакцине", - сказал председатель КНР.

"Нам нужно уделить особо пристальное внимание активизации сотрудничества в области разработки и производства вакцины от коронавируса. Необходимо добиться того, чтобы вакцина действительно оказалась доступной всем странам и народам", - добавил лидер КНР.

Напомним, сегодня стартовал ежегодный Всемирный экономический форум в видеорежиме. А "физический" форум планируют провести в конце мая в Сингапуре.

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