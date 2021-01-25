Медведь устроил погоню за туристом в Румынии
В Румынии на горнолыжном спуске в Предяле медведь преследовал туриста-лыжника. Об этом сообщает румынское издание 100 ANI.
Находившихся в креслах горнолыжного подъемника туристы пытались предупредить лыжника.
"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", - кричали люди.
Сообщается, что лыжник бросил рюкзак и ему удалось оторваться от преследовавшего его животного.
Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта.
Ранее сообщалось, что в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, группа туристов встретила медведя и сбежала от него.
Также, жительница села Асыма Горного улуса в Якутии столкнувшись с медведем, отпугнула зверя криком и подожженной газетой.
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Наверное поднимавшиеся на подъемнике потом долго еще боялись спускаться ))