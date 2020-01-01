Во Франции институт Пастера прекратил разработку COVID-вакцины

Первые клинические исследования вакцины показали недостаточно хорошие результаты, отметили в институте Пастера.

Научно-исследовательский институт имени Луи Пастера в Париже принял решение прекратить свой основной проект по разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте института в понедельник, 25 января.

Подобное решение специалисты приняли после того, как первые клинические исследования показали недостаточно хорошие результаты. Препарат разрабатывался в сотрудничестве с фармацевтической компанией Merck&Co.

"При первых испытаниях на людях предполагаемая вакцина хорошо переносилась, но вызывала иммунные ответы, которые были хуже, чем у людей, выздоровевших естественным путем, и по сравнению с теми, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин", – говорится в сообщении.

Также указано, что институт Пастера продолжит разработку других вакцин-кандидатов и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с пандемией COVID-19.

Разработкой вакцины от коронавируса во Франции занимается и компания Sanofi. Однако она ожидает, что вакцина будет готова не раньше конца 2021 года.

Ранее Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19, разработанной Университетом Квинсленда (UQ) и производителем вакцин CSL. При этом австралийская вакцина еще может быть доработана, но на это может понадобиться еще год.

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