Турция и Греция возобновили переговоры о морских границах

Страны прекратили переговоры в 2016 году из-за возражений со стороны Афин по поводу содержания.

Турция и Греция в понедельник, 25 января, возобновили переговоры о территориальных претензиях. Об этом сообщает Hurriyet.

С 2002 по 2016 год Анкара и Афины провели 60 раундов переговоров, которые затем приостановили из-за возражений греческой стороны по поводу содержания. Двусторонние переговоры продолжались в форме политических консультаций, но не дошли до вопроса разведки полезных ископаемых.

Так, Греция хочет только решить вопрос демаркации морских зон в Эгейском и Восточном Средиземноморье. В свою очередь Турция заявляет, что следует решить все вопросы, включая воздушное пространство и статус некоторых Эгейских островов.

Кроме того, Турция обвинила Грецию в милитаризации Эгейских островов в нарушение международных и двусторонних соглашений. При этом Греция отрицает претензии Турции и утверждает, что единственной проблемой между странами является делимитация на море.

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не будет обсуждать вопросы, которые считает суверенными правами. Если обе стороны не смогут договориться, они должны по крайней мере договориться о способе передачи спора в международный судебный орган, считает политик.

Ранее Турция возобновила сейсморазведку в спорных водах Средиземноморья, но ее судно должно было работать до 14 ноября.

Перед этим фрегат Греции выдворил турецкое судно из спорных вод в Средиземноморье. Турецкий корабль проводил сейсморазведочные работы в регионе, который Греция считает своим континентальным шельфом.

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