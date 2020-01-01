В США у самолета отвалилось колесо и рухнуло возле жилого дома

Инцидент произошел с небольшим самолетом Pilatus PC12 авиакомпании Boutique Air, который выполнял рейс из города Айронвуд в Чикаго.

В американском городе Чикаго от пассажирского самолета отвалилось пассажирское колесо и упало на лужайке возле жилого дома. Об этом сообщает Fox News.

Указано, что инцидент произошел с небольшим самолетом Pilatus PC12 авиакомпании Boutique Air, который выполнял рейс из города Айронвуд в Чикаго. Как рассказала владелица дома, возле которого рухнуло колесо, сперва она подумала, что кто-то выбросил мусор рядом с ее домом.

Однако позже, поговорив с другом, работающим в авиационной сфере, женщина поняла, что это шина от шасси самолета.

Если бы она упала на крышу, то точно пробила бы ее, – заявила жительница Чикаго.

В результате инцидента никто не пострадал, а самолет с семью пассажирами позже благополучно приземлился в аэропорту О’Хара, хотя и спровоцировал значительное количество искр. Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что займутся расследованием инцидента.

Напомним, самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси. На борту лайнера Bombardier Dash 8 находились 52 человека.

Ранее под Киевом на крышу дома упало колесо от вертолета. Оно срикошетило и отлетело на соседний двор, где перед этим играли дети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet