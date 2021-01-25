Стилист Киркорова умер из-за инородного предмета в кишечнике – СМИ
Накануне трагедии в квартире Александра Шевчука проходила вечеринка с участием двоих гостей-мужчин.
Российский стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнений, вызванных инородным предметом в прямой кишке. Об этом 25 января сообщила газета Московский комсомолец.
По информации издания, в ночь перед госпитализацией дома у Шевчука проходила вечеринка, в которой принимали участие двое мужчин.
Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что должны уехать, а стилист плохо себя чувствует. Женщина откликнулась на просьбу и застала Шевчука с кровотечением, вызванным инородным телом в заднем проходе.
Мужчину срочно забрали в реанимацию, однако медикам не удалось его спасти.
Отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти стилиста.
Александр Шевчук известен сотрудничеством со многими звездами шоу-бизнеса. Он создавал образы певицам Алле Пугачевой, Людмиле Гурченко, Лайме Вайкуле, Земфире, а также певцам Филиппу Киркорову, Валерию Меладзе и другим.
Кроме того, он работал с некоторыми зарубежными артистами и актерами: певцом Полом Янгом, актером Жан-Клодом Ван Даммом.
Напомним, 20 января скончался известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.
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