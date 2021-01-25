Стилист Киркорова умер из-за инородного предмета в кишечнике – СМИ

Российский стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнений, вызванных инородным предметом в прямой кишке. Об этом 25 января сообщила газета Московский комсомолец

По информации издания, в ночь перед госпитализацией дома у Шевчука проходила вечеринка, в которой принимали участие двое мужчин.

Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что должны уехать, а стилист плохо себя чувствует. Женщина откликнулась на просьбу и застала Шевчука с кровотечением, вызванным инородным телом в заднем проходе.

Мужчину срочно забрали в реанимацию, однако медикам не удалось его спасти.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти стилиста.