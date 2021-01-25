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Стилист Киркорова умер из-за инородного предмета в кишечнике – СМИ

Комментариев: 5
Накануне трагедии в квартире Александра Шевчука проходила вечеринка с участием двоих гостей-мужчин.
Стилист Александр Шевчук умер 25 января
Стилист Александр Шевчук умер 25 января
instagram.com/alex_shevchuk_stylist
 
Российский стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнений, вызванных инородным предметом в прямой кишке. Об этом 25 января сообщила газета Московский комсомолец.
 
По информации издания, в ночь перед госпитализацией дома у Шевчука проходила вечеринка, в которой принимали участие двое мужчин. 
 
Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что должны уехать, а стилист плохо себя чувствует. Женщина откликнулась на просьбу и застала Шевчука с кровотечением, вызванным инородным телом в заднем проходе.
 
Мужчину срочно забрали в реанимацию, однако медикам не удалось его спасти.
 
Отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти стилиста.

Александр Шевчук известен сотрудничеством со многими звездами шоу-бизнеса. Он создавал образы певицам Алле Пугачевой, Людмиле Гурченко, Лайме Вайкуле, Земфире, а также певцам Филиппу Киркорову, Валерию Меладзе и другим.

Кроме того, он работал с некоторыми зарубежными артистами и актерами: певцом Полом Янгом, актером Жан-Клодом Ван Даммом.

Напомним, 20 января скончался известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.

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Теги: Россия, смерть, стилист, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    25.01.2021, 20:44
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Есть два варианта: это или бутылка, или писюн Киркорова. Я склоняюсь к первому, поскольку Филя и сам пассивный педераст
fulminate    25.01.2021, 20:23
Оценка:  +4
fulminate
Вот вам и "голубой" огонек. Гейропа из самой скрепы...
ЗoвПpиpoды    25.01.2021, 21:02
Оценка:  -22
ЗoвПpиpoды
Да по фамилии сразу понятно где есть рассадник голубков. Википедию откуда он родом можно не смотреть
Колишній-східняк    25.01.2021, 19:25
Оценка:  +11
Колишній-східняк
Хтось із россійських імператорів (Петро ІІІ, здається) помер від гемороїдальних колік. Після того, як в гостях у нього побував Алексей Орлов, фаворит Катерини другої, здається.
WTF2wtf    25.01.2021, 18:45
Оценка:  +14
WTF2wtf
И что в зад этот педик засунул?
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