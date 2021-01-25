В Беларуси внезапно проверят боевую готовность армии

Проверка призвана повысить уровень боевой и мобилизационной готовности воинских частей выполнять свои задачи в современных условиях.

Беларусь внезапно начала комплексную проверку боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси в понедельник, 25 января.

"Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях", - сказано в сообщении.

Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил, а также на отдельных участках местности.

"Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные препятствия, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - добавили в Минобороны.

Проверку завершат проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

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