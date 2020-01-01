Пьяный водитель-украинец в Польше снес надгробия

Водитель в нетрезвом состоянии протаранил забор местного кладбища и повредил девять надгробий.

В польском городе Вронки украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток надгробий. Об этом сообщила польская полиция в Facebook.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в ограду кладбища, в результате чего также повредил 9 надгробий. По предварительным данным, в управлении автомобилем подозревается 21-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

После проверки на трезвость выяснилось, что в его организме содержится 1,2 промилле алкоголя. Водитель был задержан, а автомобиль арестован.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные полицейские зафиксировали у водителя рекордный показатель опьянения в более чем 5 промилле.

Также, в Киеве патрульные полицейские обнаружили автомобиль с водителем, который с признаками опьянения уснул во время движения.

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