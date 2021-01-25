"Антикарантинные" беспорядки в Нидерландах: задержаны около 300 человек

Больше всего задержанных в Амстердаме и Эйндховене. Некоторые демонстранты были готовы к столкновениям и стремились к конфронтации, говорят в полиции.

В Нидерландах около 300 человек задержали в ходе беспорядков

Правоохранители в Нидерландах задержали около 300 человек во время акций против карантина из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация в понедельник, 25 января.

"В общей сложности в различных городах задержано от 250 до 300 человек, по большей части в Амстердаме и Эйндховене. Большая их часть по-прежнему находится под стражей", - сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские выписали 2,1 тысяч штрафов за нарушение режима комендантского часа, что на 1,5 тысячи меньше, чем в субботу, когда комендантский час вступил в силу.

"Это было связано с тем, что мы направили больше сил на поддержание общественного порядка", - добавили в полиции.

В ходе мероприятий наблюдалась существенная разница между мирными демонстрантами и агрессивно настроенными людьми, отметили полицейские.

"Некоторые группы людей пришли действительно для того, чтобы выразить свое мнение. Однако были и группы, которые были готовы к столкновениям с полицией и стремились к конфронтации", - резюмировали правоохранители.

Напомним, что накануне в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19. Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.

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