Какой была бы космическая война

Почти у 90 государств есть по крайней мере один спутник на орбите, как минимум 70% разведки США зависит от космического потенциала.

Часто можно услышать мнение, что следующая глобальная война будет космической. Китайские аналитики подсчитали, что как минимум 70% разведки США зависит от космического потенциала.

Французское издание Le Figarо представило на что была бы похожа космическая война.

Корреспондент.netприводит основные тезисы статьи.

США лидируют в космосе

Соединенные Штаты воссоздали отдельное космическое командование в 2019 году (первое космическое командование было в 1985 году), и по-прежнему сохраняют лидерство, несмотря на то, что они рискуют потерять свое господство. Китай и Россия начали наверстывать упущенное. Космический бюджет Китая по-прежнему намного ниже, чем у Соединенных Штатов - 10 млрд долларов по сравнению с 50 млрд, однако за десять лет он увеличился в 8 раз. Космос вписан в "китайскую мечту" Си Цзиньпина. В Европе наиболее продвинутой страной является Франция, она создала военную доктрину и космическое командование в 2020 году с двумя целями: это создание потенциала знаний и, в среднесрочной перспективе, активная оборона.

Милитаризация космоса

В 1967 году страны мира договорились избегать милитаризации космоса, отказываясь размещать там ядерное оружие. Первоначальный принцип соблюдался, но правила, ограничивающие милитаризацию и противостояние в космосе, все же остаются неясными. На дипломатическом фронте Москва и Пекин сейчас ведут двойную игру в ООН, в рамках комитета по "мирному использованию" космоса. Обсуждения практически заблокированы. Две столицы предложили новый юридически обязывающий договор о неразмещении оружия в космическом пространстве. Таким способом они надеялись помешать американскому продвижению. Но отказ Вашингтона был категоричным: США подчеркнули, что в предложение не вошло противоспутниковое оружие, расположенное на земле и разработанное их конкурентами.

Первые американские испытания по уничтожению спутника датируются 1985 годом. На основании своего богатого опыта Россия также разработала эту технологию, которая в первую очередь угрожает объектам на низкой орбите.

"Россия публично заявляет, что стремится предотвратить превращение космоса в поле боя, но в то же время Москва продолжает вооружать космос, разрабатывая и вводя в эксплуатацию орбитальные и наземные мощности, которые стремятся использовать зависимость Соединенных Штатов от систем, расположенных в космосе", - заявил в декабре командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон.

Хотя разрушение объекта на орбите является крайне радикальным актом, который можно было бы рассматривать как акт войны, это маловероятно, учитывая космический мусор, который он может создать.

Способность наблюдать за космосом представляет собой основную защиту от противников, а также главный вызов: с земли невозможно увидеть все. Вот почему развиваются возможности отслеживания. Устанавливая стандарты недружественного поведения, Запад хотел бы провести "красные линии" для противостояния в космическом пространстве.