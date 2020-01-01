В Бразилии 19 человек погибли в ДТП с автобусом

На территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет.

В Бразилии по меньшей мере 19 человек погибли и 33 пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса. Об этом сообщает Globoв понедельник, 25 января.

Указано, что на территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Среди погибших 13 взрослых, пять подростков и один ребенок. При этом изначально сообщалось о 21 погибшем. Среди пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, шестеро – со средней степенью травм. Всего в автобусе находилось 54 пассажира и два водителя.

Раненых доставляют в больницы ближайших крупных городов – Жоинвилля и Куритибы.

Движение по трассе остановили, чтобы провести спасательные работы. Полиция ведет расследование обстоятельств ДТП. Пробка растянулась на 22 километра.

Полиция ведет расследование обстоятельств ДТП.

Движение по трассе остановили, чтобы провести спасательные работы. Пробка растянулась на 16 км.

Накануне в Бразилии разбился самолет с футболистами. Тогда погибли шесть человек. Среди жертв президент футбольного клуба Пальмас, который выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Бразилии.

Ранее в бразильской провинции Сан-Паулу произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии погибли по меньшей мере 37 человек, еще 15 пострадали.

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