Миру грозит распад на две части – генсек ООН

Антониу Гутерриша пугает возможность огромного разлома мира на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле.

Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования США и Китая. Об этом он сказал в ходе виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник, 25 января.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", – заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Напомним, 25 яваря ежегодный Всемирный экономический форум Давоский форум стартует в видеорежиме. А "физический" форум планируют провести в конце мая в Сингапуре. Сегодня проходит сессия Восстанавливая экономический рост с участием главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня – председатель КНР Си Цзиньпин.

ВЭФ не пройдет в Давосе во второй раз. Так, в 2002 году он состоялся в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября.

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