Миру грозит распад на две части – генсек ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования США и Китая. Об этом он сказал в ходе виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник, 25 января.
"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", – заявил генсек ООН.
Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.
Напомним, 25 яваря ежегодный Всемирный экономический форум Давоский форум стартует в видеорежиме. А "физический" форум планируют провести в конце мая в Сингапуре. Сегодня проходит сессия Восстанавливая экономический рост с участием главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня – председатель КНР Си Цзиньпин.
ВЭФ не пройдет в Давосе во второй раз. Так, в 2002 году он состоялся в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября.
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