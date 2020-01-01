В Британии 6,5 млн человек получили первую дозу COVID-вакцины

С начала пандемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек. Умерли 98,5 тысяч пациентов.

В Великобритании уже более 6,5 млн человек прошли первую фазу вакцинацииот коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter в понедельник, 25 января.

"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются: более 6,5 млн человек уже получили первую дозу (вакцины – ред.)", – написал Джонсон.

При этом он поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".

"Вместе мы победим вирус",– заявил Джонсон.

Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала пандемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Таке сообщалось, что в Британии разрешат смешивать COVID-вакцины, несмотря на отсутствие исследований о смешивании доз.

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