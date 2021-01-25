Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Решение Байдена об отмене указа Трампа было объявлено перед торжественным приведением к присяге министра обороны Ллойда Остина.

Президент США Джо Байден отменил указ бывшего главы государства Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии. Об этом сообщает Politico в понедельник, 25 января.

"Президент Байден уверен, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы", – заявили в Белом доме.

Решение Байдена об отмене указа Трампа было объявлено Белым домом перед торжественным приведением к присяге министра обороны Ллойда Остина.

Таким образом, восстанавливается политика эпохи Барака Обамы, которая позволяла трансгендерным лицам служить в армии. В отличие от запрета Трампа, шаг Байдена не стал неожиданностью.

"Я действительно верю, что если вы способны, и вы квалифицированы для прохождения службы, и вы можете поддерживать стандарты, вам следует разрешить пройти службу", – сказал Остин.

Напомним, в июле 2017 года Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии. По ео словам, поменявшие пол люди не могут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание.

Также сообщалось, что впервые в истории США Джо Байден выдвинул трансгендера Рейчел Левин на гасударственный пост – помощника министра здравоохранения.

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