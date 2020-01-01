Болгария изменила карантинные правила въезда для иностранцев

Органы здравоохранения Болгарии заявляют, что пока зарегистрировали восемь случаев “британского” штамма коронавируса.

Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Константин Ангелов. Об этом в понедельник, 25 января, передает Радио Болгария.

Данная мера вводится для ограничения распространения в Болгарии нового варианта коронавируса, который у власти "вызывает большое беспокойство".

“Сегодня мы предпримем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в том числе из Европейского союза”, - заявил министр.

На данный момент заболеваемость в стране на 14-дневной базе составляет менее 100 человек на 100 тысяч человек. Таким образом Болгария является одной из четырех европейских стран вне красной зоны.

Уже с 4 февраля в Болгарии планируется снять некоторые ограничения, в частности вновь должны заработать школы, торговые центры и тренажерные залы.

Всего в стране подтвердили более 200 тысяч случаев коронавируса, почти 10 тысяч - летальные.

Напомним, в Болгарии переболевшая коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу.

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