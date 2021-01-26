В Польше из квартиры выгнали больного коронавирусом украинца

В полиции подтвердили, что гражданин Украины носил маску, перчатки и придерживался социальной дистанции.

В польском городе Отвоцк гражданина Украины выставили из квартиры, которую он снимал еще с несколькими лицами, когда узнали, что он заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Wnp.pl.

Сообщается, что мужчина сам обратился к правоохраниетлям и рассказал, что ему некуда идти, так как из-за болезни его выгнали из жилья. Он рассказал, что с вещами остался на улице, потому что ему не обеспечили обещанный владельцем жилья транспорт к другому помещению.

По информации полиции, сожители украинца, чтобы избежать изоляции, закрыли от него двери квартиры и не пустили его.

Мужчина добавил, что накануне он попал в больницу в связи с несчастным случаем на работе - там ему сделали тест, который подтвердил заражение коронавирусом. Затем скорая привезла его в квартиру, где он раньше находился и должен был отбывать изоляцию.

Арендатор сообщил об этом факте владельцу дома, который на следующий день приказал ему собрать вещи, поскольку ему "предоставят другое жилье". Когда украинец вышел на улицу со своим багажом, обещанный транспорт не приехал, а когда он хотел вернуться в съемную квартиру - его не пустили.

Правоохранители установили личность владельца квартиры. После разговора с ним украинец вернулся на место проживания. Кроме того, были составлены соответствующие служебные документы и все сожители попали на карантин.

Всего в Польше подтвердили более миллиона случаев коронавируса, более 30 тысяч - летальные.

Напомним, въезжающие в Польшу с 23 января могут не проходить обязательный десятидневный карантин при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, который был сделан в течение 48 часов перед пересечением границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet