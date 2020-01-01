Warner Bros. собирается снять сериал о Гарри Поттере

Воплощению проекта в жизнь могут помешать несколько обстоятельств. Среди прочего, Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, должна одобрить идею создания сериала.

Американская телекомпания HBO вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным источников издания, проект пока находится на ранней стадии разработки, его концепция только прорабатывается. Также ведутся переговоры с возможными сценаристами. Отмечается, что никаких конкретных сделок заключено еще не было.

"Для реализации проекта существуют несколько препятствий. Во-первых, идею сериала должна одобрить автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Кроме того, нужно получить согласие компании NBCUniversal, владеющей правами на трансляцию контента, связанного с образом волшебника", - пишет издание.

Напомним, во время пандемии коронавируса взлетели продажи книг о Гарри Поттере.

Также, двое харьковчан пытались тайно вывезти в Россию почти триста книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

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