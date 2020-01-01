ЕК возьмет под контроль экспорт всех производимых в ЕС вакцин от COVID-19

"Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки", заверили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия намерена контролировать продажу за рубеж всех производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, "пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза". Об этом сообщает ТАСС со ссілкой на распространенное в понедельник, 25 января, заявление ЕК.

"Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. В будущем все компании, производящие вакцины от COVID-19 в ЕС будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны, - говорится в заявлении. - Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки".

В понедельник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис объявила, что ЕК обеспокоена заявлениями компании AstraZeneca относительно того, почему она объявила о сокращении на 60% поставок своей вакцины в ЕС в первом квартале этого года.

Ранее компания Pfizer, препарат которой был первым лицензирован в ЕС в декабре 2020 года, объявила о значительном сокращении поставок в страны ЕС в первом квартале 2021 года по сравнению с уже законтрактованными ЕС объемами. Срыв поставок оказался настолько значительным, что некоторые страны ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.

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