Впервые главой Минфина США стала женщина

На слушаниях в сенате ранее в январе Йеллен заявляла, что в случае утверждения сделает своим фокусом потребности американских рабочих.

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина. Голосование, состоявшееся в понедельник, 25 января, демонстрировалось в прямом эфире на сайте сената.

Отмечается, что Йеллен набрала необходимое число голосов сенаторов - 50% плюс один голос. Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей Минфин.

За несколько дней до голосования Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете сената. Там она заявила, что в случае одобрения ее кандидатуры она пересмотрит санкционную политику США. Она уточнила, что попросит своего заместителя провести всесторонний обзор санкционной политики страны для того, чтобы ограничения "использовались в стратегических целях и соответствующим образом".

Она также подтвердила более ранние сообщения Bloomberg о том, что замглавы Минфина проверит работу управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI). Это подразделение Минфина отвечает за санкции.

Йеллен, также заявила, что намерена обеспечить конкурентоспособность экономики, предлагая хорошие рабочие места и зарплату в городах и сельской местности. Она также намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше".

Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

По словам Йеллен, на посту министра финансов США у нее будет "двойная миссия", и в первую очередь ей необходимо помочь американцам справиться с пандемией.

"Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике", - полагает она.

С 2014 по 2018 годы Йеллен возглавляла американскую Федеральную резервную систему. О ее выдвижении на пост главы Минфина стало известно в ноябре.

Ранее сообщалось, что впервые в истории США Джо Байден выдвинул трансгендера Рейчел Левин на гасударственный пост – помощника министра здравоохранения.

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