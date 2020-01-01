В Мексике найдена уникальная гигантская маска майя

Маска была временно перезахоронена после ее обнаружения, чтобы структура была защищена до тех пор, пока не будет должным образом изучена и сохранена.

Гигантская маска, относящаяся к цивилизации майя, была найдена и восстановлена мексиканскими археологами. Об этом рассказывает сообщает LiveScience.

Уточняется, что находка была сделана еще в 2017 году, однако рассказать о ней ученые решили только сейчас. По словам археологов, об открытии не сообщалось ради безопасности самого артефакта. Существовал риск того, что до него могли добраться и разрушить "охотники за сокровищами".

“Найдена была гигантская маска размером с человека на археологическом участке Уканья, недалеко от современного города Мотул”, - говорится в статье.

Сообщается, что с тех пор исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) кропотливо работали над ее восстановлением.

“По сути, все это время ученые прятали историческую ценность от мародеров. Более того, в 2017 году археологи намеренно снова закопали эту маску, чтобы никто ее не обнаружил. А сами вернулись на место только после того, как нашли необходимое оборудование и финансирование. Работы по реставрации объекта были завершены недавно”, - пишет издание.

В процессе реставрации и консервации археологи укрепили хрупкие части маски, вернули в исходное положение те части, которые были смещены с течением времени. Кроме того, поверхность артефакта была тщательно очищена, что позволило вскрыть все узоры и даже сохранившиеся цвета.

Маска представляет собой изображение лица неизвестного божества или “какого-то очень важного человека того времени”. Артефакт датируют поздним доклассическим периодом майя (около 300 г. до н.э. - 250 г. н.э.).

"Маски, подобные этой, представляют лица людей с особыми чертами, которые могут быть связаны с божествами или персонами с выдающимся социальным статусом", - говорится в заявлении INAH.

Ученые рассказывают, что подобные барельефы майя обычно размещали вокруг лестниц пирамидальных сооружений. Ранее археологи нашли похожие артефакты в Аканче и Исамале, но это первый подобный случай в Уканье.

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