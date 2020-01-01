Меркель пообщалась по телефону с Байденом и пригласила его в ФРГ

Меркель пригласила президента США посетить Германию, "как только позволит ситуация с пандемией".

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом США Джо Байденом. Меркель приветствовала возвращение Соединенных Штатов в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба немецкого правительства со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

в частности, Меркель поздравила Байдена со вступлением в должность президента и выразила готовность "к решению международных задач вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами".



"Канцлер и американский президент согласились, что необходимы дополнительные международные усилия, чтобы справиться с пандемией коронавируса. В этом контексте канцлер приветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в сообщении.

Глава немецкого правительства выразила готовность Берлина брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, коронавирус, торговую и климатическую политику. В частности, они пришли к выводу, что преодоление пандемии потребует усиленного международного взаимодействия.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с новым президентом США Джо Байденом будет гораздо шире пространство для понимания.

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