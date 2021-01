В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа

Представители Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN.

