В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне.

Представители Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN.

House managers formally deliver to the Senate the article of impeachment against former President Donald Trump https://t.co/glDz9zos4C pic.twitter.com/cO5795evsb — CNN Politics (@CNNPolitics) January 26, 2021

Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Причем к данному моменту он свои полномочия уже сложил. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Ранее Associated Press сообщило, что все больше республиканцев выступают против проведения судебного процесса по вопросу импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Для принятия резолюции об импичменте требуются голоса двух третей членов верхней палаты Конгресса, то есть 67 сенаторов из 100. Для этого против Трампа должны проголосовать 17 сенаторов-однопартийцев. Однако, по информации агентства, сторонников импичмента среди сенаторов-республиканцев в настоящий момент значительно меньше.

В свою очеред президент США Джо Байден усомнился, что процесс импичмента бывшему лидеру страны Дональду Трампу будет иметь успех.

Американский лидер считает, что импичмент не наберет в сенате необходимое количество голосов республиканцев и не состоится. Байден признал, что процесс отразится на рассмотрении его номинантов в кабинет в сенате, однако отметил, что было бы хуже, если бы процесс импичмента не проводился.

"Результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту еще полгода", - подчеркивает телеканал.

Добавим, что Трамп нанял адвоката на процедуру импичмента.

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