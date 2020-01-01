В 2020 году мировые расходы на оборону выросли

Наибольший рост оборонных бюджетов в 2020 году показала Европа: страны региона увеличили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

Мировые оборонные расходы увеличились в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли 1,9 трлн, долларов показав непрерывный рост в течение семи лет. Об этом говорится в исследовании оборонных затрат, опубликованном во вторник, 26 января, информационно-аналитическим центром Jane's.

Наибольший рост расходов на оборону продемонстрировали европейские страны - они были на 5,6% выше, чем годом ранее.

В то же время, аналитики считают, что в 2021 году рост расходов немного замедлится из-за последствий пандемии COVID-19, но сокращение "будет ограничено регионами, зависящими от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, и будет уравновешено увеличением в регионах, где все еще ожидается устойчивый рост", указано в докладе Janes.

"Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года ($1,53 трлн.). Cамое сильное воздействие пандемии COVID-19 на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы", - считает ведущий аналитик Janes Эндрю Макдональд.

По его данным, положительный рост сохранится в основном за счет Азии, а после кризисных лет рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, поэтому аналитики прогнозируют расходы на уровне 2,23 трлн долларов США к 2030 году.

"Одним из главных источников роста станут страны Азии. Если в 2010 года на страны в этом регионе приходилось 20% всех расходов, то к 2028 составит около 35%", - предполагают эксперты Janes.

Ранее эстонский генерал-майор Мартин Херем призвал увеличить расходы на оборону до 6,5 процента от ВВП страны, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России".

Также, новый министр обороны США Ллойд Остин обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом тему противостояния Китаю, угрозы, связанные с РФ, а также военные операции в Ираке и Афганистане.

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