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Трамп открыл во Флориде офис бывшего президента

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Трамп намерен "отныне и навечно" стать защитником американского народа. Офис будет заниматься его дальнейшей политической деятельностью.
Трамп собирается стать защитником американцев
Трамп собирается стать защитником американцев

Бывший президент США Дональд Трамп открыл во Флориде своей офис, который будет помогать ему в выполнении обязанностей бывшего президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном помощниками бывшего главы государства.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа", - говорится в заявлении.

Также в заявлении утверждается, что Трамп намерен "отныне и навечно" стать защитником американского народа.

Напомним, перед вылетом из Вашингтона Трамп пообещал вернуться и заявил, что продолжит политическую деятельность.

Экс-президент не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Однако, известно, что он активно занимается своим хобби - игрой в гольф.

Тем временем, сегодня в Сенат была передана резолюция об импичменте Трампа.

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Теги: США, Флорида, офис, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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