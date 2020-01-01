Трамп открыл во Флориде офис бывшего президента

Трамп намерен "отныне и навечно" стать защитником американского народа. Офис будет заниматься его дальнейшей политической деятельностью.

Бывший президент США Дональд Трамп открыл во Флориде своей офис, который будет помогать ему в выполнении обязанностей бывшего президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном помощниками бывшего главы государства.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа", - говорится в заявлении.

Также в заявлении утверждается, что Трамп намерен "отныне и навечно" стать защитником американского народа.

Напомним, перед вылетом из Вашингтона Трамп пообещал вернуться и заявил, что продолжит политическую деятельность.

Экс-президент не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Однако, известно, что он активно занимается своим хобби - игрой в гольф.

Тем временем, сегодня в Сенат была передана резолюция об импичменте Трампа.

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