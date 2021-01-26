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Мир не избавится от COVID-19 в 2021 году - ВОЗ

Комментариев: 1
Человечество смогло победить только одну болезнь – оспу. Коронавирусом люди будут инфицироваться даже после масштабной вакцинации.
Болеть люди продолжат
Болеть люди продолжат

Риск дальнейшего распространения коронавируса в мире в ближайшем будущем даже после вакцинации сохранится. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает агентство Синьхуа.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - отметил он.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на масштабную вакцинацию, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом и рассчитывать на то, что мир избавится от COVID-19 в 2021 году не стоит.

"Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу ", - уточнил Райан.

Мир на грани катастрофы – ВОЗ

Напомним, что ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.
 

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Теги: Вирус, ВОЗ, заболевание, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    26.01.2021, 10:02
Оценка:  +7
Жеральд
Большинство людей настроены намного оптимистичнее,чем *рассказывает* ВОЗ.От других заболеваний в разы больше люди умирают,но что-то ВОЗ/МОЗ в этих направлениях бездействуют,а по ковиду кричат из каждого утюга,запугивают людей...От нервов все болезни...
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