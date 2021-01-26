Мир не избавится от COVID-19 в 2021 году - ВОЗ

Человечество смогло победить только одну болезнь – оспу. Коронавирусом люди будут инфицироваться даже после масштабной вакцинации.

Риск дальнейшего распространения коронавируса в мире в ближайшем будущем даже после вакцинации сохранится. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает агентство Синьхуа.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - отметил он.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на масштабную вакцинацию, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом и рассчитывать на то, что мир избавится от COVID-19 в 2021 году не стоит.

"Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу ", - уточнил Райан.

Мир на грани катастрофы – ВОЗ

Напомним, что ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet