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Супруги Байден переехали в Белый дом с собаками

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Президент США Джо Байден и первая леди взяли в Белый дом своих собак. У экс-президента Дональда Трампа домашних животных не было.
Одну из собак Байдены взяли из приюта
Одну из собак Байдены взяли из приюта
Twitter/The Oval Pawffice

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл переехали в Белый дом со своими домашними питомцами – двумя немецкими овчарками Мейджор и Чемп. Об этом говорится на собственной странице животных в Twitter.

"Друзья, какой счастливый день! Мы сейчас дома в Белом доме с нашей мамой и папой...  Мы скучали по ним, а они скучали по нам", - отмечается в сообщении.

Добавим, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом. Бывший глава государства Дональд Трамп стал первым президентом страны  за столетие, у которого не было домашнего животного.

Ранее СМИ сообщали о намерении Байдена взять с собой в Белый дом животных.

Напомним, что Байден травмировал ногу, когда играл со своей собакой Мейджор.
 

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Теги: США, президент, Белый Дом, собаки, Байден, Джо Байден, немецкая овчарка
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Источник: korrespondent.net

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