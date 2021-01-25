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В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна

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Протестующие против комендантского часа бросали камни в полицейский и подожгли центр тестирования на коронавирус.
Антикарантинные протесты в Нидерландах
Антикарантинные протесты в Нидерландах

В Нидерландах противники карантинных ограничений устроили беспорядки, произошли поджоги и стычки с полицией. Об этом сообщает DW.

Протестующие поджигали автомобили, бросали полицейских камнями, громили витрины магазинов и подожгли центр тестирования на коронавирус.

Беспорядки начались в Амстердаме и Эйндховене в воскресенье вечером. Ранее в этот день правоохранители с применением водометов и слезоточивого газа разогнали демонстрации.

Незадолго до начала комендантского часа в 21:00 беспорядки перекинулись и на другие города страны. Только около полуночи полиции удалось взять ситуацию под контроль.

Напомним, правоохранители в Нидерландах задержали около 300 человек во время акций против карантина из-за коронавируса.

Также сообщалось, что в Израиле в ультрарелигиозных районах Иерусалима произошли стычки ортодоксов с полицией из-за карантинных ограничений.

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Теги: беспорядки, протесты, Нидерланды, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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