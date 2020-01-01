Коронавирус выявлен более чем у 100 млн человек в мире

Число COVID-инфицированных во всем мире превысило 100,3 млн. Украина на 17-м месте по числу заболеваний коронавирусом.

С начала пандемии выздоровели свыше 72 млн пациентов

С начала пандемии коронавирусом заразились уже 100 300 064 человек. От инфекции скончались 2 150 042 человек. Выздоровели 72 343 692 пациента. Об этом свидетельствую данные Worldometer.

С начала суток вывлено 16 007 новых случаев, из которых 8 521 инфицирований в Мексике.

От вируса за прошедшие 24 часа погибли 811 человек, в Мексике - 659.

США по-прежнему лидируют по количеству COVID-случаев на планете (25 861 597), далее идут Индия (10 677 710), Бразилия (8 872 964), Россия (3 738 690), Великобритания (3 669 658).

Украина на 17-м месте по числу заболеваний коронавирусом.

Мир не избавится от COVID-19 в 2021 году – ВОЗ

Напомним, что соцстрах назвал число умерших от COVID-19 медиков.

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