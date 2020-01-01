Умер бывший вице-премьер и помощник президента РФ Приходько

Ему было 64 года. По данным СМИ, Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на семью чиновника.

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В 1997-1998 годах он был помощником президента РФ по международным делам, после и до 1999 года работал заместителем руководителя администрации президента. С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства, вице-премьера.

В январе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

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Много лет он был известен как источник в Кремле, рассказывающий про внешнюю политику президента. Многие его высказывания разошлись на цитаты – например, что письмо Эдуарда Шеварднадзе про Абхазию в Кремль не дошло из-за того, что “на конверте был неправильно указан адрес или по дороге отклеилась марка“.

Напомним, стилист Киркорова умер из-за инородного предмета в кишечнике. Накануне трагедии в квартире Александра Шевчука проходила вечеринка с участием двоих гостей-мужчин.