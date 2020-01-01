Жертвы Вайнштейна получат $17 миллионов

Средства будут разделены между более чем 50 пострадавшими от домогательств голливудского продюсера.

Суд США по делам о банкротстве одобрил план ликвидации продюсерской компании Weinstein Co, который предусматривает выделение 17,1 миллиона долларов жертвам сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Об этом 25 января сообщил еженедельник Variety

По информации издания, средства будут разделены между более чем 50 пострадавшими.

Как отметила судья Мэри Уолрат, без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы минимальное возмещение или вообще ничего. В связи с этим Уолрат постановила создать специальный фонд в рамках процедуры банкротства компании.

Наиболее пострадавшие от домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более 500 тысяч долларов.

Напомним, сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером , разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщин, включая Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.

На фоне разбирательств Вайнштейна уволили из собственной компании.

В феврале прошлого года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу Проект Подиум.

В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование.