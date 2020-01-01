Дания выплатит фермерам $3,1 млрд за уничтоженных норок

Выплаты должны покрыть простой техники. Также это будет компенсацией упущенной прибыли к 2030 году.

В Дании всего уничтожили 17 млн норок

Дания, являющаяся крупнейшим экспортером норкового меха, компенсирует своим фермерам, выращивающим норку, до 19 миллиардов датских крон (3,1 миллиарда долларов) за уничтоженных в прошлом году животных, которые были инфицированы коронавирусом, пишет Reuters.

Всего в стране в прошлом году на зверофермах было уничтожено 17 миллионов норок для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19.

В понедельник, 25 января, законодатели согласовали сделку, которая включает компенсацию фермерам за простаивающую технику и упущенную выгоду до 2030 года, говорится в заявлении министерства финансов страны.

У Дании появилась новая проблема после уничтожения 10 млн норок

Напомним, что в Дании эксгумируют четыре миллиона норок. Жители высказали опасения из-за возможности заражения останками животных источников питьевой воды.

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