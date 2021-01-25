В США потребовали от Google удалить из магазина приложений Telegram

Мессенджер, якобы, использовался для распространения угроз и координации насильственных действий перед штурмом Капитолия.

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) обратилась к компании Google с требованием удалить из магазина приложения Telegram из-за того, что мессенджер пропагандирует насилие и экстремизм, пишет Bloomberg.

Глава организации и экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, требуя обязать ее удалить Telegram из Google Play.

В своем иске Гинсберг утверждает, что мессенджер использовался для распространения угроз и координации насильственных действий, в частности, перед инаугурацией президента США Джозефа Байдена и после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Google не предприняла никаких действий против Telegram, чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - отмечается в иске.

Гинсберг привел пример действий корпорации против соцсети сторонников Дональда Трампа Parler, которую Apple и Google удалили из мобильных магазинов за предполагаемую роль в координации беспорядков в США 6 января при штурме Капитолия.

До этого сообщалось, что Telegram обозначил канал экс-президента США Дональда Трампа как мошеннический.

Напомним также, что Telegram и ВКонтакте попали в список сервисов с пиратским контентом. Еврокомиссия считает, что интернет-платформы недостаточно борются с распространением нелегального контента.

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