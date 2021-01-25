Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку

Конте рассчитывает получить от президента Италии мандат на формирование нового правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Не исключено, что глава государства примет отставку премьера.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует подать в отставку. О своем решении покинуть пост он объявил во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба Совета министров страны.

Ожидается, что в ближайшее время Конте отправится к президенту Италии Серджо Маттарелле и сообщит ему о своем решении. Глава государства должен решить, принять ли ему отставку премьера или же поручить Конте сформировать новое правительство или организовать новые выборы.

Маттарелла объявит о своем решении позже, когда проконсультируется с другими политиками.

Официальная причина ухода в отставку Конте не сообщается. Однако, по сведениям издания La Republica, это решение связано с потерей правящей коалиции Демократической партии и движения Пять звезд большинства в верхней палате парламента.

Напомним, что скандал с детскими пособиями привел к отставке правительства Нидерландов.

Как сообщалось ранее, глава ЦРУ подала в отставку. Джина Гаспел заявила, что уходит с большой гордостью за проделанную работу и за все коллективно одержанные победы.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet