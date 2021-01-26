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В РФ младенец отравился метадоном, который нашел у дяди-наркомана

Комментариев: 1
Девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести.
В РФ младенец отравился метадоном, который нашел у дяди-наркомана
В РФ младенец отравился метадоном, который нашел у дяди-наркомана
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В РФ годовалый младенец отравился метадоном. Вещество ребенок нашел в комнате у дяди-наркомана. Подробности передает “РБК“, ссылаясь на российских правоохранителей.

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Трагедия случилась 24 января. Как рассказала мама девочки, ее самочувствие ухудшилось в 21:00. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во время проверки было установлено, что годовалая девочка зашла в комнату дяди, который был наркозависимым. В помещении никого не было. После ребенок начал чувствовать себя плохо. Полиция нашла в комнате пакет с порошкообразным веществом и шприцы.

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Врачам удалось спасти юную пострадавшую. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Что касается дяди и сложившейся ситуации, то правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине двое полицейских торговали наркотиками.

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Теги: наркотики, РФ, отравление, ребенок, больница
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    26.01.2021, 14:18
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не отравился, а подсел.
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