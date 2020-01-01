В Эстонии впервые премьер-министром стала женщина
Впервые в истории Эстонии новое правительство возглавила женщина. Премьер-министром стала глава Партии реформ Кая Каллас. Из 14 министров нового Кабмина – шесть женщин, пишет ERR.
Новый кабинет министров уже принес присягу и приступил к работе.
Каллас намерена на своем первом заседании во вторник, 26 января, обсудить вопрос распространения коронавирусной инфекции.
Предыдущее правительство работало с апреля 2019 года по январь 2020 года. Экс-премьер Юри Ратас подал в отставку после коррупционного скандала. Ключевого члена его партии заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги.
До этого сообщалось, что премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку.
Добавим, что президент Молдовы Майя Санду назначила и.о. премьер-министра.
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