В Эстонии впервые премьер-министром стала женщина

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности новое правительство, которое впервые возглавила женщина. Новый Кабмин сразу приступил к работе.

Впервые в истории Эстонии новое правительство возглавила женщина. Премьер-министром стала глава Партии реформ Кая Каллас. Из 14 министров нового Кабмина – шесть женщин, пишет ERR.

Новый кабинет министров уже принес присягу и приступил к работе.

Каллас намерена на своем первом заседании во вторник, 26 января, обсудить вопрос распространения коронавирусной инфекции.

Президент Керсти Кальюлайд представила нового премьера. err.ee

Предыдущее правительство работало с апреля 2019 года по январь 2020 года. Экс-премьер Юри Ратас подал в отставку после коррупционного скандала. Ключевого члена его партии заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги.

Новый Кабмин Эстонии. err.ee

До этого сообщалось, что премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку.

Добавим, что президент Молдовы Майя Санду назначила и.о. премьер-министра.



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