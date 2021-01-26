Озвучивать имена владельцев "дворца" в Геленджике некорректно - Песков

Владельцем объекта, попавшего в расследование оппозиционера Алексея Навального, якобы, являются несколько предпринимателей. А все резиденции Владимира Путина хорошо известны и в России и за рубежом.

"Дворцом" в Геленджике, фигурировавшием в недавнем расследовании российского оппозиционера Алексея Навального, утверждавшего, что роскошное имение принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, владеют один или несколько предпринимателей. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Очевидно, что владельцем является предприниматель", - так ответил пресс-секретарь Путина на вопрос, известны ли собственники "дворца".

Песков добавил, что этот "большой объект" хорошо известен в Геленджике. "И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом", - добавил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев скандального объекта.

Песков напомнил, что ранее Путин на вопрос, его ли этот "дворец", ответил отрицательно.

"Он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту", - резюмировал Песков.

Он добавил, что все резиденции Путина всем хорошо известны не только в России, но и за границей.

"Президент проводит там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия", - отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков расследование Навального назвал "информационной атакой", которая направлена "на раскачку ситуации".

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