МВФ улучшил прогноз по мировой экономике

Восстановление экономики от коронакризиса вероятно будет проходить быстрее, чем это ожидалось ранее.

В 2021 году Международный валютный фонд ожидает рост мировой экономики на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем прошлого года прогноз улучшен на 0,3 п.п. Соответствующие данные сдержит опубликованный во вторник, 26 января, обзор МВФ World Economic Outlook за январь 2021 года.

Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, пересмотр прогноза на 2021 год отражает положительные эффекты начала вакцинации в некоторых странах.

"После серьезной рецессии в 2020 году мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в следующем году. Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше нашего октябрьского прогноза. И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали к концу прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была предоставлена в некоторых странах. Но это было частично компенсировано возобновлением распространения вируса в нескольких странах и введенными мерами сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", - сказала Гопинат.

А в 2022 году, согласно прогнозу, мировой ВВП вырастет на 4,2%.

Напомним, в декабре ВТО заявила о росте мировой торговли из-за ослабления карантинных ограничений.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад. По его мнению, никакая COVID-вакцина не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.

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