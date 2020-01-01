Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ улучшил прогноз по мировой экономике

Комментариев: 0
Восстановление экономики от коронакризиса вероятно будет проходить быстрее, чем это ожидалось ранее.
МВФ улучшил ожидания по восстановлению мировой экономики
МВФ улучшил ожидания по восстановлению мировой экономики

В 2021 году Международный валютный фонд ожидает рост мировой экономики на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем прошлого года прогноз улучшен на 0,3 п.п. Соответствующие данные сдержит опубликованный во вторник, 26 января, обзор МВФ World Economic Outlook за январь 2021 года.

Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, пересмотр прогноза на 2021 год отражает положительные эффекты начала вакцинации в некоторых странах.

"После серьезной рецессии в 2020 году мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в следующем году. Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше нашего октябрьского прогноза. И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали к концу прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была предоставлена в некоторых странах. Но это было частично компенсировано возобновлением распространения вируса в нескольких странах и введенными мерами сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", - сказала Гопинат.

А в 2022 году, согласно прогнозу, мировой ВВП вырастет на 4,2%.

Напомним, в декабре ВТО заявила о росте мировой торговли из-за ослабления карантинных ограничений.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад. По его мнению, никакая COVID-вакцина не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: глобальный экономический кризис, МВФ, экономика, финансовый кризис, кризис, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь