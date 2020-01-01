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Швеция и Pfizer спорят о количестве доз COVID-вакцины

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Страна приостановила выплаты компании, так как требует разъяснений, сколько доз в каждом флаконе.
Швеция остановила выплаты компании Pfizer
Швеция остановила выплаты компании Pfizer

Шведское агентство здравоохранения требует разъяснений от Pfizer насчет количества доз COVID-вакцины в каждом флаконе. Об этом сообщает Dagens Nyheter во вторник, 26 января.

В связи с этим Швеция приостановила выплаты компании. Швеция требует разъяснений по количеству доз, за которые нужно заплатить, после того, как Pfizer выставила счет за шесть доз в каждом флаконе. Изначально считалось, что из каждого флакона можно получить только пять доз.

Теперь же Швеция хочет, чтобы ЕК и Pfizer договорились о том, сколько доз можно использовать из каждого флакона.

"К тому времени мы сказали компании, что они должны повременить с имеющимися счетами", - заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Напомним, что ЕК возьмет под контроль экспорт всех производимых в ЕС вакцин от COVID-19. "Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки", заверили в Еврокомиссии.

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Теги: вакцина, Швеция, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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