Иран зарегистрировал российскую COVID-вакцину

Регулятор Ирана одобрил к использованию препарат от коронавируса российского производства. В ближайшем будущем в страну поступят первые дозы.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V зарегистрирована в Иране. Она была одобрена местным регулятором, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет Интерфакс.

"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина Спутник V вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями", - заявил Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Власти Ирана планируют приобрести российскую COVID-вакцину в скором времени. При этом страна рассчитывает начать совместное с РФ производство препарата.

Ранее сообщалось, что Венгрия первой в ЕС одобрила Спутник V.

Напомним, что президент Аргентины сделал прививку российским препаратом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet