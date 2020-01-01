На вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей
В результате нападения пострадало несколько людей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.
В немецком городе Франкфурт-на-Майне у Центрального вокзала неизвестный с ножом в руках напал на прохожих. Есть раненые. Точное количество пострадавших людей не сообщается, пишет Frankfurter Rundschau.
Полиция нападавшего задержала.
Происшествие случилось около девяти часов утра.
Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, в больнице Киева мужчину ранили ножом.
Также Korrespondent.net писал, что в Стамбуле мужчина с ножом ранил трех россиян. Их госпитализировали.
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