На вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей

В результате нападения пострадало несколько людей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

В немецком городе Франкфурт-на-Майне у Центрального вокзала неизвестный с ножом в руках напал на прохожих. Есть раненые. Точное количество пострадавших людей не сообщается, пишет Frankfurter Rundschau.

Полиция нападавшего задержала.

Происшествие случилось около девяти часов утра.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в больнице Киева мужчину ранили ножом.

Также Korrespondent.net писал, что в Стамбуле мужчина с ножом ранил трех россиян. Их госпитализировали.



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