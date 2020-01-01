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На вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей

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В результате нападения пострадало несколько людей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.
Район возле Центрального вокзала Франкфурта оцеплен
Район возле Центрального вокзала Франкфурта оцеплен
fr.de

В немецком городе Франкфурт-на-Майне у Центрального вокзала неизвестный с ножом в руках напал на прохожих. Есть раненые. Точное количество пострадавших людей не сообщается, пишет Frankfurter Rundschau.

Полиция нападавшего задержала.

Происшествие случилось около девяти часов утра.

Другие подробности пока неизвестны.

fr.de
 

Напомним, в больнице Киева мужчину ранили ножом.

Также Korrespondent.net писал, что в Стамбуле мужчина с ножом ранил трех россиян. Их госпитализировали.
 

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Теги: Германия, вокзал, полиция, нападение, нож, Франкфурт, задержание, Франкфурт-на-Майне
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Источник: korrespondent.net

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