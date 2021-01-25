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В Нидерландах почти 200 человек задержали за поджоги и ограбления

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В стране продолжаются митинги против карантинных ограничений. В ряде городов они снова переросли в беспорядки.

В Нидерландах задержали 184 человека за поджоги, грабежи и беспорядки на улицах, а также за нарушение комендантского часа. Видео беспорядков публикуют пользователи в соцсетях во вторник, 26 января.

Второй день подряд люди устраивают протесты против карантина. Самая серьезная ситуация этой ночью наблюдалась в Роттердаме, Хертогенбосе, Амстердаме, Гааге, Зволле, Тилбурге, Хелене.

В частности, агрессивная молодежь в черных масках устраивала пожары на улицах, грабила магазины, забрасывала камнями правоохранителей. Во многих городах ночью задействовали спецназовцев.

В Хертогенбосе ограблен супермаркет и магазин электроники, подожжен автомобиль. В Роттердаме были разбиты и разграблены супермаркеты и аптеки. В Амстердаме агрессивная молодежь пыталась разбить полицейскую машину. В Харлеме участники беспорядков бросали камни в полицию - правоохранители применили слезоточивый газ. Аналогичная ситуация была в Гааге, а в Тилбурге задержали мужчину с оружием.

Напомним, что 24 января в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19. Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.

Тогда были задержаны около 300 человек. Больше всего задержанных в Амстердаме и Эйндховене. Некоторые демонстранты были готовы к столкновениям и стремились к конфронтации, говорят в полиции.

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Теги: беспорядки, протесты, протест, Нидерланды, пандемия, карантин, акции протеста, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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