Министр обороны Колумбии умер от COVID-19
В Колумбии от последствий коронавирусной инфекции скончался министр обороны Карлос Ольмес Трухильо. Ему было 69 лет. Положительный тест он получил 12 января, пишет BBC.
"Колумбийцы, я получил информацию о кончине нашего министра обороны - Карлоса Ольмеса Трухильо. Колумбия потеряла одного из своих лучших людей", - заявил во вторник, 26 января, президент страны Иван Дуке.
Во время лечения здоровье главы Минобороны резко ухудшилось. Трухильо был госпитализирован в военный госпиталь в столице страны Боготе. Врачи ничем помочь ему не смогли.
С начала эпидемии коронавируса в Колумбии были выявлены более двух миллионов заразившихся, свыше 1,8 миллионов человек выздоровели, около 52 тысяч умерли.
Ранее сообщалось о смерти от коронавируса премьер-министра Эсватини.
Добавим, что умер тележурналист Ларри Кинг. У него был обнаружен коронавирус.
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