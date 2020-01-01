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Министр обороны Колумбии умер от COVID-19

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Глава иностранного ведомства скончался на 70-м году жизни. Во время лечения состояние его здоровья неожиданно ухудшилось. Медики оказались бессильны.
Трухильо лечили в столичном военном госпитале
Трухильо лечили в столичном военном госпитале
Голос Америки

В Колумбии от последствий коронавирусной инфекции скончался министр обороны Карлос Ольмес Трухильо. Ему было 69 лет. Положительный тест он получил 12 января, пишет BBC.

"Колумбийцы, я получил информацию о кончине нашего министра обороны - Карлоса Ольмеса Трухильо. Колумбия потеряла одного из своих лучших людей", - заявил во вторник, 26 января, президент страны Иван Дуке.

Во время лечения здоровье главы Минобороны резко ухудшилось. Трухильо был госпитализирован в военный госпиталь в столице страны Боготе. Врачи ничем помочь ему не смогли.

С начала эпидемии коронавируса в Колумбии были выявлены более двух миллионов заразившихся, свыше 1,8 миллионов человек выздоровели, около 52 тысяч умерли.

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса премьер-министра Эсватини.

Добавим, что умер тележурналист Ларри Кинг. У него был обнаружен коронавирус.
 

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Теги: смерть, Вирус, Колумбия, заболевание, инфекция, министр обороны, умер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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